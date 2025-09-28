Цунода в Мехико сядет за руль исторической Honda RA272

В этом году Honda отмечает 60-летие своей первой победы в Формуле 1 – 24 октября 1965 года американский гонщик Ричи Гинтер выиграл Гран При Мексики на машине RA272 с двигателем Honda 272E V12 рабочим объёмом 1,5 литра.

Чтобы отпраздновать это событие, японская компания решила организовать показательные заезды, которые пройдут в Мехико 26 октября: Юки Цунода сядет за руль той самой исторической машины Гинтера.

В 1965-м Honda R&D Company второй сезон выступала в Формуле 1 как полностью заводская команда, и на её белых машинах был флаг Японии. В преддверии предстоящих заездов на автодроме имени братьев Родригес японские инженеры в очередной раз проверили уникальную RA272, которая хранится в музее компании, и провели полное техническое обслуживание.

(Кстати, Педро Родригес 60 лет назад выступил в той гонке на Ferrari американской команды North American Racing Team, но это уже другая история).

Юки Цунода: «Для меня высокая честь сесть за руль RA272 на этом автодроме, который занимает особое место в истории Honda, ведь там была завоёвана первая победа в Формуле 1.

Мне предстоит пилотировать машину на трассе, где 60 лет назад для японского автоспорта начиналась история успеха, и это доставит мне неповторимые переживания…»

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation (HRC): «RA272 вновь проедет по трассе в Мехико, где 60 лет назад Honda завоевала первую победу. Более того, очень важно, что Юки Цунода сейчас представляет Японию в Формуле 1, ведь именно ему предстоит пилотировать эту историческую машину».

Источник