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Автоспорт

Айо Комацу: Команде не хватает устойчивости

Айо Комацу: Команде не хватает устойчивости

Руководитель Haas F1 Айо Комацу не уверен в благополучном будущем команды, в том числе из-за гораздо меньшего числа сотрудников, чем у соперников.

Айо Комацу: «У нас работает 330 человек – это слишком мало. Что удивительно в нашей команде, так это то, что мы многого требуем от каждого. Из-за недостатка сотрудников люди выполняют одну, две или три работы.

Мы отлично провели наши первые тесты с использованием машин прошлых лет, словно мы делали это последние пять лет. Но это только потому, что люди делают больше, проявляют инициативу и думают на шаг вперед.

Но это неправильно. Я не чувствую уверенности, команде не хватает устойчивости. Мы не можем доводить людей до срыва. Нужно увеличить штат, чтобы добиваться поставленной цели без ощущения, что всё может рухнуть».

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