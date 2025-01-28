Фрэнк УОРРЕН: «Победитель этого поединка будет драться с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за титул чемпиона в супертяжелом весе – обладатель пояса IBF Даниель Дюбуа выйдет в ринг против новозеландского претендента Джозефа Паркера.

Журналисты и болельщики обвинили британского боксера в том, что он не уважает соперника и уже планирует дальнейшие поединки. Промоутер Фрэнк Уоррен стал на защиту Дюбуа, а также поделился мнением о предстоящем поединке:

«Все обвиняют Дюбуа, но благодаря его словам, действиям и заявлениям, все болельщики теперь знают об этой встрече. Все знают, где и когда состоится бой с Паркером. Даже если вы раньше ничего не слышали о титульном бое, то теперь знаете. Это Дюбуа сделал.

Победитель этого поединка будет драться с Усиком, я уверен в этом и надеюсь, что такой бой состоится. Невероятное вознаграждение ждет того, кто окажется лучше в этом противостоянии», – заявил Уоррен.

Если бы Усик был актером. Реванш с Фьюри в кинематографическом стиле

sport.ua