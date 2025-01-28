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Футбол

Основной игрок Шахтера пропустит матч с Боруссией Дортмунд

Кто может заменить его на острие атаки?

Основной игрок Шахтера пропустит матч с Боруссией Дортмунд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Шахтера" Эгиналдо получил травму в матче 7-го тура Лиги чемпионов против французского "Бреста" (2:0).

    Как сообщает ТаТоТаке, это классическое повреждение задней поверхности бедра. Обычно в таких случах срок восстановления колеблется от 2 до 3 недель.

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    По информации источника, медицинский штаб "Шахтера" прогнозирует возвращение бразильца в общую группу примерно через 10 дней. Таким образом, его не будет в заявке на матч против "Боруссии" Дортмунд, который состоится завтра, 29 января.

    В текущем сезоне Эгиналдо провел 21 матч за "горняков" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

    www.ua-football.com

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