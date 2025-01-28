Мэдисон Кис: “Думаю, если бы я выиграла титул Grand Slam раньше, в другом состоянии, не уверена, что это значило бы для меня то же самое”

Американская теннисистка Мэдисон Кис в интервью WTA Insider рассказала о своем отношении к первому титулу Grand Slam, который она завоевала на Открытом чемпионате Австралии



– После победы над Игой Швёнтек, ты сказала, что для тебя сейчас все как в тумане. Где твои мысли сейчас, после двухчасовой победы над Ариной Соболенко в финале Australian Open?

– Я устала. Я действительно устала. После того как я проиграла второй сет, я подумала: «Ну конечно, сегодня мы сыграем три сета». Видимо, это то, что прям мое в этом сезоне. Но это потрясающе. Я так горжусь собой, и мне кажется, что то, как я выиграла этот турнир, значит для меня гораздо больше. Я чувствую, что сейчас, в том месте, где я нахожусь в жизни, я действительно могу оценить свою победу. И думаю, если бы я выиграла титул Grand Slam раньше, в другом состоянии, не уверена, что это значило бы для меня то же самое.

– Ты много говорила о том, как изменилось твое отношение к карьере, что ты была бы счастлива, даже если бы это никогда не случилось. Это очень напоминает историю Энди Маррея, у которого было похожее озарение перед тем, как он наконец добился успеха. Это очень сложные вопросы, которые нужно задать себе, чтобы прийти к такому спокойствию. Сколько времени занял этот процесс? Или это было как щелчок выключателя?

– Это точно не было мгновенным. Это были честные, слезные разговоры, и я думаю, что многое из того, что я на себя взвалила, я даже не осознавала. Были моменты, когда я говорила что-то, и только после того, как произносила это вслух, понимала, насколько это тяжело.

И я не знаю, как я вообще могла играть с таким грузом на плечах. Но когда я наконец дошла до точки, где смогла быть честной с собой и высказать это, я начала работать над этим.

Это было освобождением во многих смыслах. Конечно, всё ещё были взлёты и падения, сложные матчи, где старые привычки давали о себе знать. Мой терапевт любит напоминать мне, что это 29 лет вредных привычек, которые я медленно накапливала. Так что всё не исчезнет в одно мгновение. Ты не можешь просто щелкнуть пальцами и сказать: «Я исправлена, я вылечена, ничего плохого больше никогда не случится». Но я думаю, что всё должно было произойти именно так, как произошло.



– Когда ты думаешь о своём пути, потому что я знаю, что многие журналисты, которые следили за тобой долгое время, тоже помнят сложные пресс-конференции, тяжёлые моменты, неудачи, много неудач, если можно так сказать, в плане результатов. Когда ты оглядываешься назад, какие из этих тяжёлых моментов выделяются? Или ты уже проделала такую работу, что они больше не всплывают в твоей памяти?

– Нет, я думаю, что эти тяжёлые моменты всегда будут со мной, но они формируют тебя как личность. И я не думаю, что они обязательно должны быть хорошими или плохими, и то, что это был плохой момент, не значит, что он останется чем-то плохим навсегда. Я думаю, что через трудные моменты можно многому научиться, и как бы я ни была разочарована после финала US Open, я бы хотела вернуться в прошлое и сказать себе: «Это момент, поговори с кем-то и разберись в этом». Но я этого не сделала, а просто продолжала думать: «Если я дошла до этого уровня, значит, мне нужно продолжать делать то же самое, чтобы добиться успеха».

И в итоге, это почти превратилось в панику: «Я делаю всё правильно, я снова и снова дохожу до финишной прямой, но потом просто не могу играть, потому что не позволяю себе играть». И после того как я проиграла Арине в полуфинале US Open-2023, я поняла одну важную вещь: я больше никогда не хочу сожалеть о том, что не сыграла важные моменты так, как хотела. Мне всё равно, проиграю ли я, попадёт ли мой форхенд в забор, но если я сыграю его так, как хотела, и буду идти вперёд, я смогу с этим жить.

Я не хочу жить с мыслью, что я дрожала, и мяч едва перелетал через сетку или попадал в нее. Я думаю, что в каждом трудном моменте есть маленькие уроки, которые ты берешь с собой и говоришь: «Хорошо, я научусь на этом и постараюсь, чтобы это больше не повторилось».

– Я задам вопрос, который всегда не люблю задавать в интервью с чемпионами “мэйджоров”, но всё же задам. Что дальше? Это немного глупый вопрос, но ты сказала, что тебе не нужно было это выиграть для того, чтобы считать свою карьеру успешной. Теперь у тебя есть этот титул. Так что это значит для тебя, если это не было тем, за чем ты гналась с бешеной решимостью, как раньше? Что это для тебя значит?

– Ну, давай сразу проясним. Я всё ещё очень хотела этого. Да, я всё ещё очень хотела выиграть Grand Slam. Просто я больше не лежала ночью в кровати с мыслью: «Я неудачница, если не выиграю его». Это две совершенно разные вещи. Но я чувствую, что гораздо здоровее просто хотеть выиграть его.

И я думаю, что в итоге я хочу выиграть каждый турнир, в котором участвую. И я чувствую, что становлюсь лучше в том, чтобы этого было достаточно, и это было нормально. И я действительно умею играть в теннис. Конечно, у меня всё ещё будут плохие дни. Конечно, я всё ещё буду проигрывать матчи, которые будут болезненными. Но я чувствую, что пока я могу продолжать хотеть выигрывать матчи и турниры, но не нуждаться в этом, то всё будет хорошо.



btu.org.ua