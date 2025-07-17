Эжени Бушар завершает карьеру в 2025 году

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которая в разное время считалась одной из самых ярких фигур в мире женского тенниса, официально заявила о завершении профессиональной карьеры в 2025 году. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила в своих социальных сетях, поблагодарив болельщиков за годы поддержки. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По словам Бушар, её последним турниром станет престижный хардовый турнир категории WTA 1000 в Монреале, который пройдёт с 26 июля по 7 августа. Именно там Эжени планирует попрощаться с поклонниками и официально закрыть страницу своей теннисной карьеры.

«Я невероятно благодарна всем, кто был со мной на этом пути. Настало время двигаться дальше, но Монреаль всегда будет для меня особенным местом», — написала Эжени в прощальном посте.

Эжени Бушар: путь от пятой ракетки мира до новой жизни

Максимальным достижением канадки в рейтинге WTA стало пятое место, которое она занимала в 2014 году. Тогда же Бушар дошла до финала Уимблдона, что стало её главной карьерной вехой. На счету Эжени — один титул WTA, завоёванный в Нюрнберге в 2014 году, и ещё семь финалов различных турниров.

За годы выступлений Бушар заработала около 7 миллионов долларов призовых. Начиная с 2024 года, она также пробовала свои силы в профессиональном пиклболе — новом популярном виде спорта.

Многие годы Эжени считалась одной из главных красавиц WTA-тура и часто попадала в списки самых медийных теннисисток. Её яркая внешность, открытость в социальных сетях и рекламные контракты сделали Бушар настоящим секс-символом мирового тенниса.

Последний матч: Ньюпорт, 8 июля

Свое последнее профессиональное выступление на теннисном корте Эжени провела 8 июля 2025 года на турнире WTA 125 в Ньюпорте. Тогда она уступила Анне Синклер Роджерс уже в первом круге. После этого Бушар решила окончательно попрощаться с туром.

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