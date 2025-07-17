Тренировка для Шахтера, заочный момент истины для Александрии. Об ответных матчах первого квалификационного раунда ЛЕ

Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие перейдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь).

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоялись 10-го июля 2025-го года. Ответные матчи – 17-го июля 2025-го года.

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В той ситуации, в которой оказался донецкий "Шахтер" после первого матча противостояния с "Ильвесом", совершенно неуместно соблюдать какие-то формальности. По факту после 6:0 "Шахтер" уже обеспечил себе место во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где сыграет против "Бешикташа". Второй же матч против "Ильвеса" будет отыгрывать роль тренировки на летнем сборе.

А вот для "Александрии" дата ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы – момент истины. Хотя и заочный. Вице-чемпион Украины узнает имя своего первого еврокубкового соперника в текущем сезоне. Им станет неудачник пары "Партизан" – АЕК (Ларнака).

Только два матча стадии не затрагивают интересов Украины. Во всех остальных противостояниях (помимо тех, о которых уже шла речь) – либо выступление представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, либо определение соперников / потенциальных соперников наших конкурентов.

(в тех парах, где есть выделены жирным команды, выгодны их победы)

17.07.2025

"Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Шахтер" (Украина) (первый матч – 0:6); "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Спартак" (Трнава, Словакия) (первый матч – 1:0); ЧФР Клуж (Румыния) 20:30 "Пакш" (Венгрия) (первый матч – 0:0) (встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов); "Целье" (Словения) 21:00 "Сабах" (Азербайджан) (первый матч – 3:2) (встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов); "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 21:00 "Левски" (Болгария) (первый матч – 0:0); "Партизан" (Сербия) 22:00 АЕК (Ларнака, Кипр) (первый матч – 0:1) – определяется соперник "Александрии" (Украина) во втором квалификационном раунде Лиги конференций (неудачник пары).

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ:

"Актобе" (Казахстан) 19:00 "Легия" (Польша) (первый матч – 0:1); "Приштина" (Косово) 21:00 "Шериф" (Молдова) (первый матч – 0:4).

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