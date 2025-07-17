Известный боксер спрогнозировал, после какого раунда Усик победит Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский сверхтяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от боя-реванша между нашим земляком Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне, где на кону будет титул чемпиона мира в хевивейте:

– Не думаю, что после первого очного противостояния в августе 2023 года во Вроцлаве Дюбуа стал сильнее в тактике или технике. Разве что добавил в ментальности, ведь одержал три эффектных победы подряд, в частности, последнюю нокаутом над именитым Энтони Джошуа.

С другой стороны, и Александр Усик в убедительном стиле боксировал с Тайсоном Фьюри, не позволив визаву продемонстрировать свои «козыри».

Украинец уже неоднократно доказывал свое умение досконально изучать противника, убежденный, что не станет исключением и очередное сражение с Дюбуа. По-моему, Александру нужно быть настороже в дебюте, когда британец будет пытаться давить, рассчитывая на свой нокаутирующий удар.

Интрига должна исчезнуть после седьмого раунда, когда скажется преимущество Усика в технической подготовке и выносливости. Не удивлюсь, если в Лондоне все завершится, как и во Вроцлаве досрочной победой Александра.

Ранее мы сообщали, что Усик назвал боксера, ударившего украинца сильнее всего

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