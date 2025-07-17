В Renault признали серьёзные финансовые проблемы, приведшие к снижению стоимости акций после ухода генерального директора Луки де Мео.

В Renault сообщили, что свободный денежный поток составил всего 47 млн евро, что на сотни миллионов меньше, чем ожидалось аналитиками. Продажи автомобилей тоже оказались ниже ожидаемых. После этих известий акции Renault упали на 18%.

В компании намерены предпринять меры по снижению затрат. Коснётся ли это команды Alpine F1, которой владеет компания, пока не известно.

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