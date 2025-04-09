В Cadillac рассматривают кандидатуры восьми гонщиков

В следующем сезоне в Формуле 1 дебютирует заводская команда Cadillac. Руководитель команды Грэм Лоудон рассказал, что на место в составе рассматриваются восемь гонщиков, и с каждым из них уже прошли или в ближайшее время пройдут предварительные переговоры.

Лоудон не назвал конкретные имена, но из его слов можно сделать выводы, что в эту восьмёрку входят Серхио Перес, Валттери Боттас и ещё несколько гонщиков, которые совсем недавно выступали в Формуле 1, но в этом сезоне не выходят на старт.

Грэм Лоудон: «В общей сложности мы планируем поговорить или уже поговорили с семью или восемью гонщиками. Никого не удивлю, если скажу, что любой, кто в последнее время выступал в Формуле 1, будет включён в этот список.

Я хочу подчеркнуть, что в данный момент все разговоры предварительные. Мы пытаемся понять, какой у кого интерес к проекту, какая мотивация и тому подобные вещи. Мы совершенно точно ещё не перешли на продвинутую стадию переговоров ни с одним из гонщиков.

На рынке доступна группа гонщиков с большим опытом. Я говорю не только о тех, у кого большой опыт выступлений в Формуле 1, но и о тех, кто выступал за чемпионские команды и выигрывал гонки.

Но есть и более молодые гонщики с опытом, и это уже взгляд с другого ракурса. Кроме того, есть перспективные гонщики, у которых нет опыта выступлений в Гран При, но которые проявили себя в младших гоночных сериях. Учитывая всё это, мы находимся в очень хорошей позиции с точки зрения формирования состава пилотов на 2026 год.

Мы неоднократно говорили, что при выборе гонщиков будем учитывать их заслуги, и я рад, что все гонщики, с которыми мы провели предварительные разговоры, готовы к Формуле 1 и способны стать лидерами профессиональной команды».

Отвечая на вопрос, какие шансы подписать контракт у американского гонщика IndyCar Колтона Херты и американского гонщика Формулы 2 Джека Кроуфорда, Лоудон сказал: «Колтон начал сезон в IndyCar, и ему не повезло на первом этапе. Но в последней гонке он пилотировал хорошо и финишировал четвёртым.

Конечно, мы с интересом следим за выступлениями Джека в Формуле 2. На первом этапе в Мельбурне ему не повезло.

Как я уже сказал, все ждут, что команда Формулы 1 будет приглашать гонщиков, учитывая их заслуги. Именно так мы и поступим».

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