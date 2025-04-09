Элина Свитолина – о предстоящих матчах сборной: “Рада, что у нас такая сильная команда – для Украины это сейчас очень важно”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое участие в составе национальной сборной в предстоящих матчах Кубка Билли Джин Кинг



– Сейчас много разговоров о Кубке Билли Джин Кинг. В частности, многие лидеры мирового тенниса отказываются от выступлений. Как вы мотивированы участвовать от Украины? Почему для вас это важно?

– Есть разные моменты – играть или не играть вообще. Спортсмены по-разному воспринимают и принимают этот вызов играть за сборную. Но для меня всегда была и есть привилегия играть за страну. Иногда было такое, что травмы мешали, где-то график… Например, если матч был в Австралии. Сейчас есть возможность сыграть почти в Украине.

Я ожидаю, что будет очень много украинцев в Польше. Это будет невероятная атмосфера, по которой я очень скучаю, потому что, к сожалению, сейчас не могу играть в Украине. Это будет очень-очень классно. Это моя мотивация сейчас находиться в лучшей форме и подготовиться как можно лучше, чтобы принести победы Украине.

– Ваш фонд продолжает заниматься организацией матчей?

– Да, моя команда фонда работала и работает уже год, чтобы организовывать матчи. На этот раз Польша принимает нас. Поэтому могу сказать, что организационных моментов минимально, но все равно мы стараемся сделать все возможное для игроков, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы команда была крепкая. Это приносит нам победы.

– Сложно ли было собрать такой звездный состав? Марта Костюк, сестры Киченок, вы.

– Кстати, не так сложно, потому что я понимаю, что они мотивированы сыграть за сборную. Я думаю, что все хотят принести очки для сборной. Для Украины это сейчас очень важно. Поэтому я очень рада, что у нас такая сильная команда. Надеюсь, что мы сможем отыграть и принести победу для команды.

Напомним, что на следующей неделе в Радоме пройдут матчи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Польши, Украины и Швейцарии, в котором определится один участник финального турнира.

11 апреля украинская команда сыграет против Польши, а 12 апреля – против Швейцарии.



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