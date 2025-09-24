Цзиншань. Завацкая уступила в двухчасовом матче первого круга квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла свой стартовый матч в отборочной сетке соревнований



Цзиншань, Китай • 15-21 сентября • хард • $115,000

В первом круге квалификации Катарина Завацкая (№390 WTA) уступила китайской теннисистке Го Мейци (№471 WTA) – 0:6, 6:2, 3:6. Поединок продолжался чуть более двух часов. Украинка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки (у соперницы – 3/1), сделала три брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.

Для Катарины Завацкой это был первый матч на харде с начала февраля этого года. За свое выступление в Цзиншане она заработала 670 долларов призовых и 1 рейтинговое очко.



