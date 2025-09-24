Хэмилтон: Я бы всё отдал, чтобы у нас появились новинки

Льюис Хэмилтон без особого оптимизма ждёт оставшиеся этапы сезона. Финишировав восьмым в Баку, гонщик Ferrari рассказал, что не рассчитывает на кардинальное улучшение результатов, поскольку команда прекратила работу по модернизации машины SF-25.

Льюис Хэмилтон: «McLaren впереди остальных на протяжении всего сезона. Мы ничего не предпринимали для того, чтобы прибавить, поэтому на несколько шагов позади.

Насколько я знаю, на прошлый этап в Монце в Red Bull привезли новое днище машины, и это позволило им увеличить темп. Можно ожидать, что они выиграют ещё несколько гонок.

Мы же сможем претендовать на большее в гонках, если будем выше квалифицироваться. Я бы всё отдал, чтобы у нас появились обновления машины, но их нет. Команда полностью сосредоточилась на проекте следующего года, поэтому приходится оптимизировать ту машину, которая сейчас есть в нашем распоряжении».

