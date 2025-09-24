Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон анонсировал свое возвращение на ринг
«Железный Майк» сообщил, что достигнута договоренность о поединке против непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера.
Бой состоится в 2026 году, а точная дата и время будут известны позже.
Майк Тайсон прокомментировал решение провести этот поединок.
«Это будет что-то невероятное. Мне нечего волноваться. Это будет один из лучших боев в боксе.
Если люди перестанут давать мне деньги, то да, это будет последний бой», — сказал Тайсон.
В прошлом году Майк Тайсон проиграл единогласным решением судей блогеру Джейку Полу. В 2024 году провел выставочный бой с Джоном Готти III, где победитель боя определен не был.