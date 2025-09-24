Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон анонсировал свое возвращение на ринг

«Железный Майк» сообщил, что достигнута договоренность о поединке против непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера.

Бой состоится в 2026 году, а точная дата и время будут известны позже.

Майк Тайсон прокомментировал решение провести этот поединок.

«Это будет что-то невероятное. Мне нечего волноваться. Это будет один из лучших боев в боксе.

Если люди перестанут давать мне деньги, то да, это будет последний бой», — сказал Тайсон.

В прошлом году Майк Тайсон проиграл единогласным решением судей блогеру Джейку Полу. В 2024 году провел выставочный бой с Джоном Готти III, где победитель боя определен не был.

sport.ua