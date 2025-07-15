Неожиданный вариант. Энтони Джошуа проведет бой с обидчиком Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа намерен провести бой с американским шоуменом Джейком Полом (12–1, 7 КО), который последний раз выступал в лимите крузервейта.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что начались переговоры с руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом об организации масштабного ивента.

«Да, мы уже обсуждали с Турки этот бой. Он в свою очередь встречался с Джейком Полом и начал переговоры об организации поединка. Это очень смелый шаг, надеюсь, мы сможем это сделать.

Мы с Энтони не ожидали такого варианта и не были никогда нацелены на встречу с американцем, но если есть предложение, то почему бы не выйти на ринг? У нас на столе – вариант с Джейком. Я буду удивлен, если Джошуа откажется от такого боя. Мы с радостью встретится с Полом», – сказал Хирн.

Джошуа в последнем поединке был нокаутирован своим соотечественником Даниелем Дюбуа, а Пол за последние десять месяцев одолел легендарного американца Майка Тайсона и мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.

sport.ua