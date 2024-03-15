Джойс возвращается. Нового соперника он обязательно сломает

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

16 марта в Бирмингеме, Великобритания, британец Джозеф Джойс (15-2, 14 КО) возвращается после двух досрочных поражений подряд. Его соперником станет 32-летний соотечественник Кэш Али (21-2, 12 КО).

Поединок в рамках великолепного британского вечера бокса, в котором Джойс попытается доказать, что в 38 лет после двух нокаутов подряд он все еще стоит внимания.

Джойса свалила сила Чжилея. До этого считалось, что его голову невозможно пробить

2022 год Джозеф Джойс закончил, как один из главных британских боксеров мира. Он привозил шоу домой и боксировал очень весело – это нравилось публике. Проблема состояла в том факте, что соперники были достаточно посредственными. Однако Джо исправил эту ситуацию – встретился с Джозефом Паркером.

Только человек, ни разу не смотревший бокс, скажет, что Паркер – плохой боксер. Бывший чемпион мира после серии неудач начал возвращаться на вершину, но Джойс заставил его снова споткнуться. Джо буквально и безапелляционно раздавил соперника.

На самом деле, Паркер выглядел неплохо. Он пытался двигаться, встречать. Иногда пробивал над руками настолько сильно, что казалось вот – сейчас Джо Джойс не выдержит. Но нет – держался.

Силы удара Паркера не хватило, чтобы остановить Джойса. Силы ударов Джойса хватило, чтобы выбить из Паркера все силы. После середины поединка Джозеф держался только на характере, а попадания Джойса производили все больший эффект. В одиннадцатом раунде все закончилось.

На картинке этот финальный удар выглядит очень и очень эпичным, но не прямо страшным и нокаутирующим. Он просто тяжелый, но весь эффект Джойс вложил в результат раньше. Джо замучил новозеландца и тот упал без сил после очередного бокового. Просто не смог подняться, потому что энергия кончилась.

Казалось, что этот крайне активный британец может переехать пусть не всех, но замучить многих. Даже чемпионов. Не говоря уже о еще более возрастном китайце Чжане Чжилее. Тем более что в поединке против Филипа Хрговича китаец выглядел плохо. Формально он проиграл, но, по сути, на это было сложно смотреть с обеих сторон. Боксеры потеряли много сил, к концу боя мало попадали, а победу могли бы отдать и китайцу.

Однако теоретические прогнозы на то и теоретические, что реальность может разбить их до основания. Джойс вышел на ринг против Чжана, потерпевшего первое досрочное поражение в карьере, фаворитом. Точность Чжилея перевесила активность Джозефа. Британец пытался идти вперед, но поймать ни ритм атак, ни соперника не мог.

Чжан работал с дистанции вовремя, точно и жестко.

Победа Чжилея в первом поединке была настолько уверенной, что вопросы о необходимости реванша даже не поднимались. Ну о чем тут говорить, когда один из боксеров доминировал практически весь бой?

Но британец воспользовался своим правом и вызвал оппонента на второй бой. Причем довольно быстро после первого. Еще в апреле Джойс падал от ударов Чжилея в первом бою, а уже в сентябре вышел во второй раз.

Восстанавливаться нужно было дольше и лучше. Не зря боксеры даже не спаррингуют несколько месяцев после нокаута. Но Джо сделал только хуже.

Реванш сложился откровенно плохо. Джойс хорошо начал, работал корпусом, давил оппонента. Вопрос был в том, что произойдет, когда Чжилей начнет отвечать. Он начал. И уже через несколько атак Джо снова нарывался на жесткие встречи, но воспринимал их серьезнее, чем в прошлый раз.

Результат – ужасный. В третьем раунде Чжилей попал так, что Джойс упал почти лицом в ринг. В зале и перед телевизорами не было ни одного человека, который бы верил, что британец поднимется. Он и не поднялся.

И вот теперь – возвращение. В хорошем британском карде против оппонента с крепким ударом. Уходить на такой печальной ноте на пенсию Джойс не захотел. Но не сделает ли еще хуже?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Кто фаворит?

Джозеф Джойс – тотальный фаворит противостояния. На него можно поставить за 1.05. На Кэша Али минимальный коэффициент (на победу) начинается с 11.00.

Откровенно трудно представить, за счет чего может победить Али. Кроме удара, конечно. Учитывая, что голова Джойса таки пробилась, отбрасывать этот вариант точно не стоит. Али – не топовый нокаутер, но удар имеет. Некоторых своих соперников сваливал одним ударом и выглядело это крайне эпично и красиво. Однако вопросы по уровню оппозиции, очевидно, есть.

Али проиграл двум более серьезным оппонентам – Дэвиду Прайсу и Богдану Миронцу. Все остальные оппоненты – средние мужчины с большой массой.

При всей простоте Джойса, он должен проходить Али. Кэш – не подвижный боксер. Любит защищаться туловищем, работать на средней и ближней дистанциях. Не так быстр и точен, как Чжилей. Да и не очень многоударный. Типичный супертяж.

А таких Джойс ломает физически, но достаточно ярко. Так будет и на этот раз.

Интересно, приведет ли эта победа к разговорам о реваншах и титульных поединках. Джозефа Паркера Джойс уже вызвал на бой, так что, похоже, приведет.

Ничего хорошего там Джойсу не светит, но при правильном подборе соперника под стиль боксировать он еще сможет несколько лет. А значит, и зарабатывать, и дарить фанам праздник разменов.

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sport.ua