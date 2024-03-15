Мюллер — об Арсенале в 1/4 ЛЧ: Будет нелегко. Хаверц, друг мой, жду тебя!

Bundesliga

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер позитивно отреагировал на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

За выход в полуфинал самого престижного турнира Европы подопечные Томаса Тухеля поспорят с "Арсеналом".

"Итак, "Арсенал". Кай Хавертц, друг мой, жду тебя! Хорошая жеребьевка. Две очень хорошие команды, два очень хороших стадиона, два очень хороших города.

Будет нелегко! Но я всегда настроен позитивно. Увидимся, "канониры" — сказал Мюллер в видеообращении в социальных сетях.