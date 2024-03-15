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Футбол

Мюллер — об Арсенале в 1/4 ЛЧ: Будет нелегко. Хаверц, друг мой, жду тебя!

Ветеран мюнхенцев записал видеообращение

Bundesliga

    • Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер позитивно отреагировал на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

    За выход в полуфинал самого престижного турнира Европы подопечные Томаса Тухеля поспорят с "Арсеналом".

    "Итак, "Арсенал". Кай Хавертц, друг мой, жду тебя! Хорошая жеребьевка. Две очень хорошие команды, два очень хороших стадиона, два очень хороших города.

    Будет нелегко! Но я всегда настроен позитивно. Увидимся, "канониры" — сказал Мюллер в видеообращении в социальных сетях.

    www.ua-football.com

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