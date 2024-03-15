Марта Костюк — о предстоящем матче против первой ракетки мира Иги Швёнтек: «Давайте не будем создавать слишком высокие ожидания»

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопросы журналистов после победы над Анастасией Потаповой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

— Марта, насколько вы довольны своим выступлением сегодня?

— Однозначно матч получился значительно легче, чем я это себе представляла. Я проиграла Потаповой в предыдущих двух встречах, поэтому я действительно готовилась к этому поединку. С нетерпением жду полуфинала.

— Как вы сказали, в последний раз, когда вы играли с ней, матч был на равных. Научились ли вы чему-то, что сегодня усложнило ей жизнь?

— Я думаю, что когда я играла с ней в Бирмингеме, я также была совсем другим игроком. Безусловно, это был другой матч, другие условия, потому что мы играли на траве. Нелегко играть с ней на траве. Безусловно, я научилась некоторым вещам, но это был новый матч, и я просто, знаете, должна была быть готова ко всему, что может произойти.

— Могу ли я спросить, что происходило у вас в голове при счёте 3:0? Что вы думали, казалось, что концовка матча получилась немного напряжённой.

— Это же четвертьфинал турнира WTA 1000, поэтому расслабленно ты не можешь чувствовать себя (улыбается). Как я уже говорила на корте, 6:0, 3:0 — это не очень хороший счёт, честно говоря, особенно против хороших игроков. Мы как раз говорили об этом с моим тренером, Сандрой, после матча. Я очень довольна тем, как я справилась со всем, потому что в начале Потапова много ошибалась, а потом пыталась найти свой путь, но я не позволила ей это сделать. Так что я думаю, что это мое самое большое достижение.

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— Марта, почему вы говорите, что 6:0, 3:0 — это плохой счет?

— Потому что есть очень тонкая грань между тем, чтобы быть слишком пассивной и позволить сопернице вернуться в игру. Потому что вы выигрываете с очень большим отрывом. Но в то же время это такое состояние, когда каждое проигранное очко чувствуется очень сильно, потому что ты думаешь, мол, отрыв сокращается. Да, я думаю, что если ты последовательно продолжаешь делать то, что должен делать, то в конце концов все сложится, и ты выиграешь матч. Но часто, и я говорю не только о себе, а в целом, ты хочешь просто положить мяч в корт и ждать, возможно, она ошибётся. И я и сама не хочу ошибиться.

Так что дело во взгляде на вещи. Это нелегко, потому что это легкий счет, потому что ты выигрываешь, но теннисный матч — это как маленькая жизнь. В ней есть взлеты и падения. Все может измениться очень быстро, особенно против сильных игроков. В тот момент, когда она перестает ошибаться как в начале и начинает попадать в корт чаще, вы думаете: «Я делаю что-то не так?». Что-то меняется? И вам нужно быстрее адаптироваться. Нужно все время оставаться в игре. Это нелегкий счет. Особенно я бы сказала даже не 6:0, 3:0, а 6:0. Для меня было очень важно очень хорошо начать второй сет. Думаю, именно это спасло меня в конце, потому что разрыв был ещё слишком велик, чтобы она могла вернуться в матч. Так что я довольна этим.

— В полуфинале вы играете с Игой Швёнтек. В чем главная ее опасность именно для вас.

— Ига — опасная соперница для любого, она же первая ракетка мира, это очевидно. Она прекрасно двигается, очень хорошо меняет направления. Я просто надеюсь, что условия на этом турнире будут более благоприятные для меня, у нас получится отличная битва и зрители придут и получат удовольствие.

— Можете ли вы рассказать, что вам нужно сделать, чтобы одержать победу в следующем матче против первой ракетки мира?

— Я думаю, что мне нужно хорошо выступить, как минимум хорошо. Давайте не будем создавать слишком высокие ожидания. Она сильный боец, уже два года находится на вершине тенниса. Я тренировалась с Игой в Дохе, я очень хотела сыграть с ней матч. Думаю, это будет отличный поединок. Я не знаю, что ещё сказать, потому что я взволнована. Я играла с ней в Париже три года назад, и это был немного другой матч. Мы обе были тогда в другом положении. Сейчас еще интереснее (улыбается).

btu.org.ua