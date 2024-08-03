Вашингтон. Тиафо победил лидера посева Рублёва, Шаповалов получил дисквалификацию по ходу четвертьфинального матча

На турнире ATP 500 в США известны участники полуфиналов

Вашингтон, США • 29 июля – 4 августа • хард • $2,271,715

Действующий чемпион: Дэниэл Эванс (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Фрэнсис Тиафо (США, 5) – Андрей Рублёв (-, 1) 6:4, 7:6(3)

Себастьян Корда (США, 4) – Джордан Томпсон (Австралия, 7) 6:4, 6:2

Флавио Коболли (Италия, 10) – Алекс Микельсен (США, 16) 7:5, 3:6, 7:6(2)

Бен Шелтон (США, 2) – Денис Шаповалов (Канада, WC) 7:5, 6:6(6-3) – дисквалификация

Фрэнсис Тиафо одержал девятую в карьере победу над теннисистом из топ-10 и первую с сентября 2022 года, когда был сильнее Рафаэля Надаля в четвёртом круге US Open. Американец прервал серию из семи поражений в подобных встречах.

Себастьян Корда, который станет следующим соперником Тиафо, проведёт четвёртый полуфинал в этом году. Американец уже пять раз играл против своего соотечественника и записал в свой актив две победы, в том числе в их предыдущей встрече, которая состоялась в июне прошлого года на траве в Лондоне.

Флавио Коболли во второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира ATP. В этом сезоне итальянцу удалось сыграть на этой стадии грунтового турнира ATP 250 в Женеве.

Бен Шелтон заработал тройной матчбол на тай-брейке второго сета противостояния с Денисом Шаповаловым, который в разочаровании сначала стал бросать ракетку и затем с нецензурной речью обратился к одному из зрителей. Сначала канадец получил предупреждение, а затем, продолжая спорить, был дисквалифицирован.

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