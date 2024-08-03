Шкафчик Коби Брайанта был продан на аукционе почти за три миллиона долларов

Легендарный баскетболист пользовался этим шкафчиком в раздевалке Лейкерс в течение 13 лет

Личный шкафчик Коби Брайанта из раздевалки Лос-Анджелес Лейкерс был продан на аукционе Sotheby’s за 2,88 миллиона долларов.

Предварительная стоимость этого памятного предмета оценивалась в один-полтора миллиона. Лот был выставлен с суммой 750 тысяч долларов и после ожесточенной борьбы был продан за вышеуказанную сумму. Победитель аукциона перебил своим предложением 17 конкурентов.

Великий Брайант пользовался этим шкафчиком с 2003 по 2016 годы, вплоть до завершения своей профессиональной карьеры.

Напомним, в январе 2020-го легенда NBA, один из самых выдающихся игроков в истории баскетбола, 41-летний Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. У Брайанта осталась жена и трое детей. Дочь Коби Джианна-Мария погибла вместе с отцом.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

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