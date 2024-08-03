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Баскетбол

Шкафчик Коби Брайанта был продан на аукционе почти за три миллиона долларов

Легендарный баскетболист пользовался этим шкафчиком в раздевалке Лейкерс в течение 13 лет

Шкафчик Коби Брайанта был продан на аукционе почти за три миллиона долларов

Шкафчик Коби Брайанта был продан на аукционе почти за три миллиона долларов

Шкафчик Коби Брайанта. Фото – Getty Images

Личный шкафчик Коби Брайанта из раздевалки Лос-Анджелес Лейкерс был продан на аукционе Sotheby’s за 2,88 миллиона долларов.

Предварительная стоимость этого памятного предмета оценивалась в один-полтора миллиона. Лот был выставлен с суммой 750 тысяч долларов и после ожесточенной борьбы был продан за вышеуказанную сумму. Победитель аукциона перебил своим предложением 17 конкурентов.

Великий Брайант пользовался этим шкафчиком с 2003 по 2016 годы, вплоть до завершения своей профессиональной карьеры.

Напомним, в январе 2020-го легенда NBA, один из самых выдающихся игроков в истории баскетбола, 41-летний Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. У Брайанта осталась жена и трое детей. Дочь Коби Джианна-Мария погибла вместе с отцом.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

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