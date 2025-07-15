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Реал выдвинул условия для трансфера Лунина
Футбол

Реал назвал Лунину два условия для трансфера

Реал Мадрид готов отпустить Андрея Лунина, но только при двух условиях: если сам игрок изъявит желание и поступит выгодное предложение для клуба.

Мадридский футбольный клуб «Реал» готов рассмотреть продажу украинского вратаря Андрея Лунина, но при выполнении двух условий. Об этом сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации источника, «сливочные» хотели бы, чтобы 26-летний украинец остался в команде на следующий сезон. Однако в мадридском клубе готовы пойти на уступки, если сам Лунин изъявит желание сменить команду и если поступит предложение, которое будет выгодным для «Реала».

Отмечается, что обе эти условия являются обязательными: без личного запроса от Лунина и без интереса со стороны других клубов с устраивающей мадридцев суммой трансфер не будет обсуждаться. В клубе рассчитывают на украинского голкипера, но не исключают варианта его ухода при правильных обстоятельствах.

Напомним, мы также писали о том, что Мальорка объявила о трансфере Барселоны.

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