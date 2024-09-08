Лига наций. Греция – Финляндия 3:0. Видео голов и обзор матча

Подтвердили статус

Фото: Греція

Сборная Греции разгромила Финляндию в 1-м туре Лиги наций. Команда Ивана Йовановича владела инициативой на протяжении всего матча, что подтвердила тремя голами.

Хотя Англия тоже получила 3 очка, именно греки сейчас возглавляют группу. У них пока лучшая разница мячей. Внизу таблицы находятся Ирландия и Финляндия.

Лига Наций. Лига В. Группа 2. 1-й тур

Стадион: "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария)

Греция – Финляндия 3:0

Голы: Йоаннидис (23, 76), Каллман (автогол, 37)

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