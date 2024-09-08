Иноуэ сломал Дохени и поедет в США. Арум имеет большие планы на Наою

3 сентября в Токио, Япония, абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) провел вторую защиту своего статуса – в поединке против ирландского претендента Ти Джея Дохени (26-5, 20 КО). Противостояние получилось более конкурентным, чем рассчитывали большинство фанатов и экспертов. Но только потому, что соперник не упал так рано, как планировалось, а показал хороший бокс.
Во всем остальном Иноуэ, конечно, превзошел оппонента и заслуженно одержал победу.
ВИДЕО. Как Иноуэ нокаутировал Дохени в 7-м раунде и защитил титул абсолюта
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Иноуэ боксировал слишком осторожно. Очень необычно для японца.
Никогда в жизни Наоя Иноуэ не форсировал события в ринге. Часто его быстрые нокауты приходили из-за того, что японец – просто очень точный боксер. Соперник выбегал в ринг, бросался на него, натыкался на мощный удар и отключался – вот и вся загадка быстрых нокаутов от Наои.
Сам Иноуэ достаточно спокойно начинает поединки. Присматривается, прицеливается. Пытается пробить то в голову, то в корпус. Ищет вариант для нанесения ударов, на которые они рассчитывали во время подготовки, или же увидели, что можно пробить уже во время боя.
Конечно, все это больно для соперника – потому что точность атак и контратак Наои очень высока. Но на этот раз Иноуэ прямо совсем не спешил.
Позже, после поединка, абсолютный чемпион мира объяснил, что понимал, что соперник серьезный, а потому сохранял концентрацию и спокойствие, чтобы провести бой без проблем. И это действительно так. Процент досрочных побед Ти Джея Дохени достаточно высок, чтобы держаться от его ударов как можно дальше. Кроме этого, стоит отметить еще рост и длину рук ирландца. На взвешивании и предварительных процедурах не было заметно, что разница в габаритах все же очень ощутима. Руки Дохени действительно мешали японцу добираться ближе и атаковать.
Но нельзя сказать, что японец непрерывно пер вперед и пытался сломить оппонента. Он, скорее, выбрал тактику спокойного и сосредоточенного разбивания соперника с дистанции. Ударил в корпус. Ударил в голову. Ушел на дистанцию. Попытался сблизиться. Снова то же самое.
Дополнительно мешала передняя нога соперника-левши. Все время Иноуэ приходилось разбираться с тем, куда ее поставить и как забрать нужный кусок ринга, где должна стоять нога, чтобы атаковать или остановить атаку соперника.
Чем занимался Дохени? Был осторожным – это первая задача. Держался подальше от оппонента. Длины рук для этого хватало. Бросал короткие серии, пытался двигаться в разные стороны и не давать обрезать себе углы.
На удивление, долгое время это удавалось. Нельзя сказать, что Ти Джей побеждал. Конечно, нет. Дохени, скорее, отбивался, чем дрался. Он не мог навязать свой бокс и не мог заставить делать соперника то, что ему было нужно. Все это было задачей Наои, с которой он справлялся.
Однако ирландец не выглядел плохо. И заслуга здесь обеих сторон. С одной стороны, сам Ти Джей хорошо работал в атаке и неплохо защищался. Он пытался бить и в корпус, и в голову. Попадал, встречал. С другой стороны, сам Иноуэ не поднимал темп. Большую часть противостояния он провел в полуспящем режиме, когда просто отвечал на выпады соперника, но не форсировал события.
Был ли это план на бой или команда Наои сменила его по ходу поединка, непонятно. Но ясно то, что и это сработало.
Японский абсолютный чемпион много бил в корпус, и эти удары заходили. В отличие от левого бокового, которого было много, и почти весь он был не в цель. Корпус тревожил и Иноуэ, и Дохени, но результативность Наои решала все. Ближе к середине поединка ирландский претендент подсел.
Это и нужно было Наое. Немного остановить габаритного, но возрастного оппонента от его желания двигаться и отбиваться. Как только Дохени начал останавливаться, его шансы на победу упали буквально до нуля.
Финал поединка еще раз подтвердил, что сила удара Иноуэ особенна. Он, может, и не тот самый панчер, отправляющий в нокаут всех. Но его удары отбирают силы и здоровье у всех. Именно это и случилось с Ти Джеем Дохени, который просто физически не смог продолжать из-за того, что ему отняло одну ногу после удара по корпусу.
Что теперь?
Что будет с Дохени, неясно. Ему все-таки 37 лет и больше таких шансов не будет. Учитывая травму, можно и на пенсию уходить. Или продолжить зарабатывать деньги в андеркардах турниров в Японии.
А вот Иноуэ ждет путешествие. Впервые с 2021 он возвращается в США. Об этом объявил Боб Арум сразу после поединка. Правда, возвращение, в отличие от объявления, произойдет не сразу. В конце 2024 года Наоя проведет еще один бой в Японии, а уже потом полетит в США, чтобы драться там.
Это все на фоне того, что Иноуэ долгое время говорил, что наилегчайшие дивизионы не нуждаются в путешествиях, и их родина сейчас – это Япония. Это так, но иногда поехать за пределы родины можно, и это есть в планах.
Кто будет соперником? Для Иноуэ – кто угодно. Гудман. Ахмадалиев или вообще смена весовой категории. Все к услугам суперчемпиона. Правила здесь диктует Наоя.