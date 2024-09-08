Иноуэ сломал Дохени и поедет в США. Арум имеет большие планы на Наою

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3 сентября в Токио, Япония, абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) провел вторую защиту своего статуса – в поединке против ирландского претендента Ти Джея Дохени (26-5, 20 КО). Противостояние получилось более конкурентным, чем рассчитывали большинство фанатов и экспертов. Но только потому, что соперник не упал так рано, как планировалось, а показал хороший бокс.

Во всем остальном Иноуэ, конечно, превзошел оппонента и заслуженно одержал победу.

ВИДЕО. Как Иноуэ нокаутировал Дохени в 7-м раунде и защитил титул абсолюта

Иноуэ боксировал слишком осторожно. Очень необычно для японца.

Никогда в жизни Наоя Иноуэ не форсировал события в ринге. Часто его быстрые нокауты приходили из-за того, что японец – просто очень точный боксер. Соперник выбегал в ринг, бросался на него, натыкался на мощный удар и отключался – вот и вся загадка быстрых нокаутов от Наои.

Сам Иноуэ достаточно спокойно начинает поединки. Присматривается, прицеливается. Пытается пробить то в голову, то в корпус. Ищет вариант для нанесения ударов, на которые они рассчитывали во время подготовки, или же увидели, что можно пробить уже во время боя.

Конечно, все это больно для соперника – потому что точность атак и контратак Наои очень высока. Но на этот раз Иноуэ прямо совсем не спешил.

Позже, после поединка, абсолютный чемпион мира объяснил, что понимал, что соперник серьезный, а потому сохранял концентрацию и спокойствие, чтобы провести бой без проблем. И это действительно так. Процент досрочных побед Ти Джея Дохени достаточно высок, чтобы держаться от его ударов как можно дальше. Кроме этого, стоит отметить еще рост и длину рук ирландца. На взвешивании и предварительных процедурах не было заметно, что разница в габаритах все же очень ощутима. Руки Дохени действительно мешали японцу добираться ближе и атаковать.

Но нельзя сказать, что японец непрерывно пер вперед и пытался сломить оппонента. Он, скорее, выбрал тактику спокойного и сосредоточенного разбивания соперника с дистанции. Ударил в корпус. Ударил в голову. Ушел на дистанцию. Попытался сблизиться. Снова то же самое.

Дополнительно мешала передняя нога соперника-левши. Все время Иноуэ приходилось разбираться с тем, куда ее поставить и как забрать нужный кусок ринга, где должна стоять нога, чтобы атаковать или остановить атаку соперника.

Чем занимался Дохени? Был осторожным – это первая задача. Держался подальше от оппонента. Длины рук для этого хватало. Бросал короткие серии, пытался двигаться в разные стороны и не давать обрезать себе углы.

На удивление, долгое время это удавалось. Нельзя сказать, что Ти Джей побеждал. Конечно, нет. Дохени, скорее, отбивался, чем дрался. Он не мог навязать свой бокс и не мог заставить делать соперника то, что ему было нужно. Все это было задачей Наои, с которой он справлялся.

Однако ирландец не выглядел плохо. И заслуга здесь обеих сторон. С одной стороны, сам Ти Джей хорошо работал в атаке и неплохо защищался. Он пытался бить и в корпус, и в голову. Попадал, встречал. С другой стороны, сам Иноуэ не поднимал темп. Большую часть противостояния он провел в полуспящем режиме, когда просто отвечал на выпады соперника, но не форсировал события.

Getty Images/Global Images Ukraine

Был ли это план на бой или команда Наои сменила его по ходу поединка, непонятно. Но ясно то, что и это сработало.

Японский абсолютный чемпион много бил в корпус, и эти удары заходили. В отличие от левого бокового, которого было много, и почти весь он был не в цель. Корпус тревожил и Иноуэ, и Дохени, но результативность Наои решала все. Ближе к середине поединка ирландский претендент подсел.

Это и нужно было Наое. Немного остановить габаритного, но возрастного оппонента от его желания двигаться и отбиваться. Как только Дохени начал останавливаться, его шансы на победу упали буквально до нуля.

Финал поединка еще раз подтвердил, что сила удара Иноуэ особенна. Он, может, и не тот самый панчер, отправляющий в нокаут всех. Но его удары отбирают силы и здоровье у всех. Именно это и случилось с Ти Джеем Дохени, который просто физически не смог продолжать из-за того, что ему отняло одну ногу после удара по корпусу.

Что теперь?

Что будет с Дохени, неясно. Ему все-таки 37 лет и больше таких шансов не будет. Учитывая травму, можно и на пенсию уходить. Или продолжить зарабатывать деньги в андеркардах турниров в Японии.

А вот Иноуэ ждет путешествие. Впервые с 2021 он возвращается в США. Об этом объявил Боб Арум сразу после поединка. Правда, возвращение, в отличие от объявления, произойдет не сразу. В конце 2024 года Наоя проведет еще один бой в Японии, а уже потом полетит в США, чтобы драться там.

Это все на фоне того, что Иноуэ долгое время говорил, что наилегчайшие дивизионы не нуждаются в путешествиях, и их родина сейчас – это Япония. Это так, но иногда поехать за пределы родины можно, и это есть в планах.

Кто будет соперником? Для Иноуэ – кто угодно. Гудман. Ахмадалиев или вообще смена весовой категории. Все к услугам суперчемпиона. Правила здесь диктует Наоя.

sport.ua