ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Отец Тайсона Фьюри Джон поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Я вижу, как Дюбуа соберет пару поясов. Интересно, сколько боев осталось еще Усику, этот парень прошел через хевивейт и крузервейт, он дерется с большими парнями.

Даниель сейчас на коне, а Усику 38-39 лет. Александр уже не будет прежним боксером после боев с Тайсоном, мое мнение, что Дюбуа выиграет этот реванш», — сказал Джон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua