Лондон. Монфис проиграл “квалифаеру” в первом круге, Эванс одолел 13-ю ракетку мира Тиафо

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 500 в Лондоне



Лондон, Великобритания • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 4) – Кристофер О’Коннелл (Австралия, LL) 6:3, 6:4

Маккензи Макдональд (США, Q) – Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Нуну Боржеш (Португалия) 6:7(6), 7:5, 6:4

Якуб Меншик (Чехия, 8) – Кэмерон Норри (Великобритания, WC) 7:6(6), 1:6, 6:1

Джейкоб Фернли (Великобритания) – Алекс Болт (Австралия, Q) 6:2, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, 7) 7:5, 6:2

• Хольгер Руне второй раз обыграл Кристофера О’Коннелла в их втором очном поединке. Датчанин сделал по одному брейку в каждом сете и отыграл все три брейк-поинта соперника. Во втором круге Руне сыграет против “квалифаера” Маккензи Макдональда.

• Гаэль Монфис за 1,5 часа проиграл свой стартовый матч в Лондоне, потерпев третье поражение подряд. Французский теннисист сделал один брейк, но проиграл три гейма на своей подаче, допустив восемь двойных ошибок, при пяти эйсах.

• 199-я ракетка мира Дэниэлс Эванс за 1,5 часа победил 13-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо, обыграв его пятый раз в их 11-м очном поединке. Британец победил соперника из топ-20 впервые с сентября 2023 года, когда был сильнее Алекса де Минора в матче Кубка Дэвиса. Во втором круге Эванс сыграет против Брэндона Накашимы (США) или Джованни Мпетши Перрикара (Франция).

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