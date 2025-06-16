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Футбол

Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    • “Фламенгу” и “Эсперанс” дебютируют на текущем клубном чемпионате мира. Обе команды идут на лидерских позициях во внутренних чемпионатах, однако разница соревнований в уровнях явно велика. Представитель Туниса имеет возможность обжаловать это предположение на футбольном поле, а бразильцы попытаются его подтвердить.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире поединок покажет телеканал DAZN. Трансляция доступна по этой ссылке. Начало игры – 17 июня в 4:00 по киевскому времени.

    Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

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    Клубный чемпионат мира 2025

    Группа D, первый тур

    Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

    Трансляция матча

    Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    В эфире

    Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Трансляція матчу Фламенгу – Есперанс Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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