Фламенгу – Эсперанс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

“Фламенгу” и “Эсперанс” дебютируют на текущем клубном чемпионате мира. Обе команды идут на лидерских позициях во внутренних чемпионатах, однако разница соревнований в уровнях явно велика. Представитель Туниса имеет возможность обжаловать это предположение на футбольном поле, а бразильцы попытаются его подтвердить.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире поединок покажет телеканал DAZN. Трансляция доступна по этой ссылке. Начало игры – 17 июня в 4:00 по киевскому времени.

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Клубный чемпионат мира 2025

Группа D, первый тур

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Фламенгу – Есперанс Смотреть трансляцию

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