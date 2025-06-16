Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о праймовой версии Майка Тайсона, который в 20 лет стала чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Непобедимый. Когда ты не знал, что будет делать Майк Тайсон, все были в беде. Но со временем он изменился и начал делать то, что делают все. Мне повезло драться с ним, когда его можно было победить», – сказал Холифилд.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua