Усик – Фьюри: Эдди Хирн сделал прогноз на бой

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Он заявил, что не имеет представления, как победить украинского боксера.

«Однако Тайсон – умный парень. Я ставлю на Усика в реванше. Хотя мое сердце хочет победы Тайсона, но этого не будет. Тайсон является аутсайдером этого боя», – сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, бой чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика против британца Тайсона Фьюри пройдет 21 декабря.