Лимож. Ястремская получила второй номер посева в основной сетке

Даяна Ястремская сыграет на турнире WTA 125 во Франции
Лимож, Франция • 9-15 декабря • хард (зал) • $115,000
Действующая чемпионка: Кристина Букша (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Украинская теннисистка свою первую соперницу узнает по итогам квалификации, которая пройдёт в воскресенье.
На турнире в Лиможе Ястремская играла один раз: в 2016 году она уступила в первом круге.
Также отметим, что украинка попробует прервать свою серию поражений, которая составляет семь матчей.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua