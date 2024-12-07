Лимож. Ястремская получила второй номер посева в основной сетке

Даяна Ястремская сыграет на турнире WTA 125 во Франции



Лимож, Франция • 9-15 декабря • хард (зал) • $115,000

Действующая чемпионка: Кристина Букша (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка свою первую соперницу узнает по итогам квалификации, которая пройдёт в воскресенье.

На турнире в Лиможе Ястремская играла один раз: в 2016 году она уступила в первом круге.

Также отметим, что украинка попробует прервать свою серию поражений, которая составляет семь матчей.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua