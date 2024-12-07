Серия А. Ювентус – Болонья 2:2. Драма новая, результат старый

Вновь ничья
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 15-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" – "Болонья" 2:2
Голы: Коопмейнерс 62, Мбангула 90+2 – Ндой 30, Побега 52
"Ювентус": Перин, Данило, Гатти (Савона 80), Калулу, Камбиазо (Рухи 14), Локателли (Йилдиз 64), Фаджоли (К. Тюрам 64), Консейсау, Коопмейнерс, Веа (Мбангула 80), Влахович
"Болонья": Скорупски, Холм (Пош 84), Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер, Побега (Моро 80), Ндой, Домингес (Илинг-Джуниор 84), Кастро (Даллинга 80), Одгар (Фаббиан 60)
Предупреждения: Веа 18, Калулу 72, Влахович 83 – Одгар 32, Кастро 76, Холм 78, Лукуми 83
Главный арбитр: Маттео Маркетти