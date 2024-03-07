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Футбол

Маккаби Хайфа — Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Маккаби Хайфа — Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Прошлогодний финалист Лиги конференций стремится как минимум повторить свое достижение с выходом в главный матч турнира.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 6.

    Лига конференций

    "Маккаби" Хайфа — "Фиорентина"

    Видеотрансляция — MEGOGO

    Трансляция матча

    Маккаби Хайфа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Маккаби Хайфа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Маккаби Хайфа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Маккаби Хайфа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Маккабі Хайфа — Фіорентина Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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