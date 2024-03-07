Джейк ПОЛ: «Пришло время отправить Железного Майка спать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный боксер и блогер Джейк Пол поделился ожиданиями от предстоящего поединка с легендой бокса — 57-летним Майком Тайсоном.

«Честно говоря, этот бой не нуждается в продвижении. Крупнейший поединок XXI века на крупнейшем стадионе НФЛ на крупнейшей в мире стриминговой платформе.

Неважно, будете ли вы смотреть трансляцию, пойдете на стадион, за кого будете болеть, опытный ли вы фанат или это будет ваш первый бой − вы это не пропустите.

С нетерпением жду 21 июля, чтобы провести потрясающий бой против сильнейшего боксера всех времен Майка Тайсона. Моя цель − стать чемпионом мира, и теперь у меня есть возможность подкрепить амбиции в поединке с величайшим чемпионом-тяжеловесом и самым жестоким бойцом всех времен. Пришло время отправить Железного Майка спать», — отметил Пол в соцсети.

sport.ua