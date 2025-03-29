Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился мнением о потенциальном поединке украинца Александра Усика и американца Джейка Пола по правилам смешанных единоборств. Накануне чемпион мира опубликовал постер поединка с блогером:

«Усик – достаточно эксцентричен, чтобы попробовать свои силы в октагоне. Украинец является очень интересным боксером, который органично впишется в смешанные единоборства.

Я не вижу никаких шансов для Джейка победить в этом бою. У него ужасные навыки в борьбе, поэтому придется драться в стойке. Нельзя забывать, что Усик – умный спортсмен с невероятной работой ног, он не позволит сопернику даже приблизиться к себе. Определенно, будет ужасный бой для американца.

Повторюсь, я понимаю, почему украинец планирует выйти в октагон, ведь у него отличные шансы на победу. Но Пол совершает ошибку, если всерьез думает о таком поединке. У Джейка есть шансы в октагоне, если против него выйдет спортсмен, которому будет больше 40 лет», – считает Харди.

sport.ua