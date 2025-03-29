Почти 50% публики желает вернуться в Монцу в 2025 году

Муниципалитет Монцы обнародовал данные социологического исследования, цель которого была в выяснении масштаба экономического эффекта от проведения в городе Гран При Италии.

За три дня прошлогоднего гоночного уик-энда, т.е. с 30 августа по 1 сентября, на Autodromo Nazionale di Monza побывали 335 тысяч болельщиков. Главный вывод, к которому пришли итальянские социологи из компании JFC, которой было заказано исследование, такой: большинство зрителей вполне удовлетворены полученным опытом.

В опросе приняли участие более 3000 человек, и в среднем по 7-балльной шкале они оценили организацию Гран При на 5,3. При этом общие впечатления от посещения и гонки, и города были оценены ещё выше – на 5,7 балла.

Более того, 48,3% опрошенных заявили о намерении вернуться в Монцу в 2025 году, чтобы вновь посмотреть гонку Формулы 1 с трибун легендарного автодрома, который 7 сентября примет Гран При Италии уже в 96 раз.

Дело в том, что впервые гонка, получившая название Gran Premio d’Italia, прошла в Монце ещё в 1921 году, тогда как официальная история Формулы 1 ведёт отсчёт с 1950-го.

Возвращаясь к прошлогодней статистике, приведём ещё некоторые данные итальянского исследования: в 2024-м 64,3% публики, посетившей автодром, были гостями из-за рубежа, в основном приехавшими из Франции, Швейцарии, Великобритании, Германии и Польши.

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