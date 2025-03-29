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Футбол

Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    • Буквально один выигранный матч отделяет сенсационный "Ноттингем Форест" от поездки на "Уэмбли". Полуфинальные матчи Кубка Англии играют именно на этом стадионе. Вот только нужно пройти крепкий "Брайтон", у которого есть собственные планы на этот счет. Кто окажется сильнее в этом матче?

    Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

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    Кубок Англии. Четвертьфинал

    29 марта. 19:15. Брайтон. "Амекс Стедиум"

    Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    В эфире

    Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Трансляция матча “Брайтон” — “Ноттингем Форест” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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