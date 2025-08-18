Авторитетный инсайдер подтвердил переход вингера Астон Виллы в Рому

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход 28-летнего ямайского вингера "Астон Виллы" Леона Бейли в итальянскую "Рому" на правах аренды до конца сезона 2025/26.

Также отмечается, что римляне смогут выкупить Бэйли за 22 миллиона евро после завершения срока его аренды, за которую "джалоросси" заплатят около трех миллионов евро.

Между клубами уже существует принципиальная устная договоренность, поэтому в ближайшее время, как ожидается, ямайский футболист отправится в Рим для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

В прошлом сезоне Леон Бэйли забил два гола и отдал 4 ассиста в 38 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах.

