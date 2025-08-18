Хргович все же победил Аделейе. Дэвид не придумал, как нанести удар

Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся 10-раундовый поединок в супертяжелом весе между 33-летним хорватом Филипом Хрговичем (19–1, 14 КО) и 28-летним британцем Дэвидом Аделейе (14–2, 13 КО). На кону поединка стоял интернациональный пояс WBO в хевивейте. Поединок, которого не очень ждали, потому что казалось, что спортсмены идут параллельно. Но который состоялся довольно своевременно для обоих – и Аделейе, и Хргович находятся в периоде восстановления от досрочных поражений, которые потерпели ранее.

Хргович считался фаворитом противостояния, и он этот статус подтвердил.

Хргович просто перебил Аделейе. Дэвид имел шансы только на старте

Боя Филипа Хрговича и Дэвида Аделейе не ждали. Скорее, речь шла о противостоянии хорвата с британским проспектом Мозесом Итаумой, также боксировавшим в этом же шоу. Они спорили в социальных сетях и во время заявлений в СМИ. Но вдруг Филипу устроили противостояние против Аделейе.

Фактически эти двое – Филип и Дэвид – стали заменой для участников пары Итаума – Уайт, ведь готовились к этому же турниру и являются представителями этой же категории. Однако, к счастью, все сложилось, никто не травмировался, и оба вышли на бой.

Неожиданно еще и потому, что оба бойца плавно возвращаются после первых в карьере поражений. Аделейе в 2023-м досрочно уступил Фабио Уордли. На ринг тогда вышли два непобежденных британских проспекта, но с нулем поражений с ринга ушел только Уордли, нокаутировав соперника в 7-м раунде.

Хргович проиграл летом 2024 года. Тогда он встречался с Даниэлем Дюбуа, который проиграл ему старт. Однако британец успел разбить хорвату лицо, а затем дожать до остановки поединка от рефери и врача – из-за рассечения.

С тех пор Филип провел встречу против Джо Джойса. Хорват перебил возрастного британца. У того не получалось, когда он давил соперника. А боксировать вторым номером Джойс вообще никогда не умел. Поэтому можно сказать, что хорват выиграл противостояние на классе.

Аделейе же фактически никого не побеждал. Встреча с Дакресом, достойным соперником, закончилась быстрым нокаутом. Встреча с Тшикевой была неинтересной и слабой на события, но также закончилась нокаутом. Хотя и спорным, потому что рефери явно остановил слишком рано.

Однако их встреча все равно выглядела интересно. Все потому, что это большие парни с тяжелыми кулаками. Аделейе точно умеет нокаутировать. У него каждый удар тяжел и силен. Бывает, что такими ударами сложно попасть. Однако если уж попал – нокаут почти гарантирован.

Напротив же был боксер, который держал очень тяжелые удары. У Хрговича – едва ли не лучшая челюсть в современном хевивейте, что он сам демонстрировал неоднократно, пропуская тяжелые удары благодаря открытой стойке и технике.

Если обобщить, поединок выглядел именно так, как и планировалось. Более темповой боксер Филип Хргович постоянно преследовал соперника и наносил удары. Их было не очень много, но они стабильно летели в сторону британца. Тот пытался контратаковать, пробивать силовыми ударами. И на старте получалось хорошо.

Сначала Аделейе много попадал силовыми, доносил силовые и даже нанес сопернику рассечение. Слишком сложный эпизод для Хрговича, ведь он именно так проиграл другому британцу Даниэлю Дюбуа. Тогда врач сказал, что хорвата следует снимать с ринга.

На этот раз было лучше, ведь рассечение удалось закрыть, а соперник не смог им воспользоваться. Среди прочего, потому что точность Дэвида ниже точности Даниэля. А еще потому, что уже в середине встречи Аделейе тоже потерял силы, чтобы отбиваться так же активно, как в начале.

В результате все свелось к тому, попадает британец или нет. Потому что так он проигрывал каждый раунд из-за активности соперника и из-за того, что Хргович нашел, как регулярно доносить удары.

Фактически все было закончено, когда хорват еще и отправил соперника в нокдаун. В 8-м раунде Хргович попал силовым, а потом достал соперника еще одним, и тот упал. Аделейе побежал отыгрывать баллы, нанес много ударов, но все равно не свалил соперника. Здесь стало понятно, что Филип, скорее всего, уже не упадет.

Итоговый счет: 98–91 и 99–90 дважды в пользу Хрговича.

Что теперь?

Филип Хргович по результатам победы стал интернациональным чемпионом WBO в супертяжелом дивизионе. Фактически ему это ничего не дает, если только не сложатся обстоятельства.

Поединок Усика и Паркера не утвержден. Команда Александра сообщила о травме и просит об отсрочке переговоров. Если договорятся, Хргович может встретиться с первым номером рейтинга WBO и, извините за тавтологию, претендовать на претендентство. Если не договорятся, Филип может попробовать претендовать на Паркера.

Джозефу необходимо будет определиться с именем на следующий поединок. Он, конечно же, ждет Усика. Потому что это гигантский шанс для него. Однако, если Александр откажется, новозеландец скорее всего станет чемпионом. Или будет биться за пояс против ближайшего боксера. И здесь как раз Хрговичу и может пригодиться его пояс.

