В Малайзии хотели бы вернуть национальный Гран При

В Малайзии признали, что в своё время допустили ошибку, когда отказались от проведения национального Гран При на автодроме в Сепанге (Sepang International Circuit, сокращённо SIC).

От продолжения сотрудничества с Формулой 1 пришлось отказаться из-за изменения экономической ситуации: выплаты FOM увеличивались, а продажи билетов снижались.

Но сейчас руководство SIC смотрит на ситуацию по-другому.

«Мы не хотим повторять ошибки прошлого, – заявил Ажан Шафриман Ханиф, исполнительный директор автодрома, в интервью газете New Straits Times, старейшей газете Малайзии, издающейся в Куала-Лумпуре на английском языке. – Мы позволили Формуле 1 уйти из страны, и теперь заполучить её назад очень сложно. Надеюсь, мы не допустим такой ошибки с MotoGP.

Есть своего рода лист ожидания, желающих проводить этапы чемпионата мира много, и, конечно, затраты на такой проект очень велики. Нас проинформировали, что плата за право принимать гонку составляет $70 млн. Речь идёт о каждой гонке, причём сюда не включены наши ежегодные затраты на организацию и проведение Гран При, а это ещё от 10 до 20 миллионов малайзийских ринггитов (2,3 – 4,7 млн. долларов).

Лист ожидания длинный, поэтому трудности будут. Но если мы проявим по-настоящему серьёзный подход, то, вероятно, сможем начать переговоры».

По его словам, правительство Малайзии уже готово дать проекту «зелёный свет»: «Не только SIC хочет проводить гонку Формулы 1. Многие другие акционеры как из правительственных кругов, так и из корпоративного сектора тоже хотели бы её вернуть.

Мы должны изучить опыт Сингапура, где все, от министров до корпоративного сектора и гостиничного бизнеса, действуют сообща, и это позволяет добиться успеха. Все вносят свой вклад. Если мы хотим вернуть национальный Гран При, действовать нужно именно так».

В своё время у гонок, проходивших на малайзийском автодроме, были отличные рейтинги благодаря интересной конфигурации трассы и непредсказуемого характера местной погоды. Всего с 1999-го по 2017 гг. малайзийская трасса приняла 19 гонок.

