Кто станет новой чемпионкой в Цинциннати: Ига Швёнтек и Жасмин Паолини встретятся в финале турнира

Анонс решающего матча на турнире WTA 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $5,152,599

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Финал

Ига Швёнтек (Польша, 3) – Жасмин Паолини (Италия, 7)

Центральный корт. Начало матча в 01:00 по Киеву

• Швёнтек и Паолини пятый раз сыграют друг против друга. В предыдущих четырех встречах сильнее была полька. В этом сезоне Ига победила Паолини на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.

• С 2004 года, когда турнир вернулся в календарь после 15-летней паузы, 14-й раз чемпионкой станет представительница топ-10 рейтинга.

шестой раз играет на турнире в Цинциннати и впервые вышла в финал. Два предыдущих сезона она останавливалась в полуфинале. Полька сыграет 29-й финал в карьере и будет бороться за 24-й титул. На турнирах WTA 1000 это будет 13-й финал для Швёнтек (выиграла 10 трофеев).

Путь к финалу: [3] Ига Швёнтек (Польша, №3 WTA)

R128: BYE

R64: Анастасия Потапова (-, №45 WTA) 6:1, 6:4

R32: [25] Марта Костюк (Украина, №27 WTA) – отказ

R16: [SR] Сорана Кырстя (Румыния, №138 WTA) 6:4, 6:3

QF: [28] Анна Калинская (-, №34 WTA) 6:3, 6:4

SF: [9] Елена Рыбакина (Казахстан, №10 WTA) 7:5, 6:3

► Общее время на корте: 6 часов 0 минут

пятый раз выступает в Цинциннати и также впервые пробилась в финал. До нынешнего розыгрыша турнира ее лучшим результатом был четвертьфинал в 2023 года, когда она стартовала с квалификации. Для итальянки это будет девятый финал в Туре, в котором она попробует выиграть четвертый титул. Также она сыграет третий финал на турнирах WTA 1000 и и будет бороться за третью победу.

Путь к финалу: [7] Жасмин Паолини (Италия, №9 WTA)

R128: BYE

R64: Мария Саккари (Греция, №65 WTA) 7:6(2), 7:6(5)

R32: [26] Эшлин Крюгер (США, №35 WTA) 7:6(2), 6:1

R16: Барбора Крейчикова (Чехия, №80 WTA) 6:1, 6:2

QF: [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA) 2:6, 6:3, 6:3

SF: Вероника Кудерметова (-, №36 WTA) 6:4, 6:7(2), 6:3

► Общее время на корте: 9 часов 16 минут

• Швёнтек или Паолини станет девятой теннисисткой за последние десять лет, которая будет новой чемпионкой в Цинциннати.

Национальный фактор: Ига Швёнтек выиграла в предыдущих пяти матчах против итальянок, в том числе дважды в текущем сезоне. Жасмин Паолини победила в 4 из 12 встреч с польскими теннисистками (один раз в этом году).

Рейтинг по итогам турнира: Ига Швёнтек вернется на второе место в случае победы в решающем матче. Жасмин Паолини гарантировала себе восьмое место в обновленном рейтинге, а если выиграет в финале, подниметься на седьмую строчку.

