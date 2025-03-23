Майами. Марта Костюк против Анны Блинковой в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет второй матч на турнире WTA 1000 в США. Встреча с “нейтральной” Анной Блинковой пройдет на Корте №1 вторым запуском (начало ориентировочно в 18:30 по киевскому времени.



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 23/03/2025): 223/135

Призовые за карьеру: $5,474,826



Дата рождения: 10/09/1998 (26 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2022 – Cluj-Napoca)

Высший рейтинг WTA: 34 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23/03/2025): 305/231

Призовые за карьеру: $4,010,966

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

R2: Кимберли Биррелл (Австралия, Q) 7:5, 4:6, 6:3

Анна Блинкова

R1: Камилла Рахимова (-) 4:6, 6:3, 6:2

R2: Диана Шнайдер (-, 13) 6:4, 7:6(0)

История на турнире

Марта Костюк – 2/3 | Костюк ранее три раза выступала на Miami Open. В 2022 и 2023 года она выходила во второй круг.

Анна Блинкова – 1/4 | Блинкова пятый раз играет на турнире в Майами. Ранее ее лучшим результатом был второй круг.

Выступления на харде (на 23/03/2025):

Марта Костюк – 135/83 (9/7 в этом году)

Анна Блинкова – 145/124 (10/7 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)

Марта Костюк – 8/7

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 6/3 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Анна Блинкова – 8/7

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 0/1 | Индиан-Уэллс – R1

WTA 500 – 3/2 | Брисбен – R2, Линц – 1/4

WTA 250 – 4/3 | Хобарт – R2, Клуж-Напока – R2, Остин – 1/4

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, П, В, В, П

Анна Блинкова – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 11/22 | Костюк в прошлом году восемь раз играла против теннисисток из россии и одержала четыре победы. В двух предыдущих встречах украинка потерпела поражение (против Дарьи Касаткиной и Дианы Шнайдер).

Анна Блинкова – 13/7 | Блинкова выиграла четыре последних матча против украинок. В этом сезоне она была сильнее Элины Свитолиной на турнире в Линце.

• Марта Костюк проведет свой 209-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 111 побед (53%).

• Анна Блинкова проведет 211-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 87 побед (41%).

• Марта Костюк проведет свой 61-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 28 побед (46%).

• Анна Блинкова проведет 33-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 14 побед (44%).

Победительница этого матча получит 103 225 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.

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btu.org.ua