Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

На смерть «Большого Джорджа» отреагировал бывший чемпион мира украинец Виталий Кличко.

«Не стало легендарного Джорджа Формана. Человека большой воли и целеустремленности.

В 1968-м он стал олимпийским чемпионом. В 1973-м завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе и через год потерял его. Через несколько лет после ушел из спорта и триумфально вернулся через 10 лет! Снова стал чемпионом мира. Самым старым. В 45 лет! Этот рекорд до сих пор не побил никто из боксеров-супертяжей.

Мы были хорошо знакомы с Джорджем. Он посещал мои и Владимира поединки в разных странах. Был комментатором некоторых из них.

Светлая память великому человеку. Легенды не умирают», – написал Виталий в Телеграме.

sport.ua