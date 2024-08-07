Лоивский рассказал, что поможет Хижняку выиграть золотую медаль Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский поделился ожиданиями от финального поединка Олимпиады-2024 между украинцем Александром Хижняком и казахом Нурбеком Оралбаем:

«Оралбай – это непростой соперник, чемпион мира. Будет тяжелый бой и никто не будет сдаваться. Но Саша является фаворитом и я уверен, что он принесет Украине золотую медаль. Я очень благодарен, что был в одной команде Хижняка и вместе с его отцом выводил Сашу в ринг.

Слабее ли Оралбай, чем Перейра и Лопес? Так нельзя говорить. Каждый боксер, выступающий на Олимпийских играх, заслужил это. Да, сетка у Оралбая была слабее, но на Играх каждый может преподнести сюрприз.

Нокаут вряд ли мы увидим, но я болею за Сашу. Думаю, он уверенно победит по очкам. Тем более, на Олимпиаде присутствует Александр Усик – чемпион мира, который сказал, что лично даст деньги нашим боксерам за первое, второе и третье места. Это, несомненно, добавляет мотивации».

Бой Александр Хижняк – Нурбек Оралбай состоится 7 августа в 23:51 по киевскому времени.

sport.ua