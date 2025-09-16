Известны рейтинги боя Кроуфорд – Альварес. Проиграли Тайсону и Полу

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации известной стриминговой платформы Netflix, которая организовывала бой Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес, поединок посмотрели 41,4 миллиона человек, которые в разный период включали поединок.

Пиковый онлайн составил 24 миллиона одновременных просмотров.

Сообщается, что Netflix доволен этими показателями, хотя они значительно уступают рейтингу боя Майка Тайсона и Джейка Пола, который состоялся в прошлом году.

Тот поединок на сервисе посмотрели 108 миллионов человек.

Именно после таких показателей Netflix принял решение и дальше инвестировать в показ бокса, организовав бой Кроуфорда и Альвареса.

Кроуфорд единогласным решением судей победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом в третьей весовой категории.

Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!

sport.ua