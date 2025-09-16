“Очень сложный соперник”. Тренер Ливерпуля высказался о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

"Очень сложный соперник, ведь они прекрасно выступают в Ла Лиге. Диего Симеоне возглавляет команду уже много лет и даже сумел дважды выиграть чемпионат, несмотря на конкуренцию со стороны "Реала" и "Барселоны". Поэтому это команда, с которой трудно играть из-за ее менталитета, командной игры и качества", – сказал специалист.