Хаос в украинском хоккее – ФХУ не смогла собраться. Когда стартует сезон?

ФХУ

Во вторник в Кременчуге должно было состояться заседание Совета федераций ФХУ, который не собрался из-за отсутствия кворума.

Других подробностей Федерация хоккея не сообщила.

Интересно, что уже в сентябре должен был сперва состояться розыгрыш Кубка Украины, а затем начаться новый сезон чемпионата Украины, однако никаких подробностей этих турниров все еще нет.

Нет ни списка участников, ни расписания, ни регламента.

В прошлом сезоне в чемпионате участвовали шесть команд, а чемпионом стал Кременчуг.

Один из участников, Киев Кэпиталз, уже играет в Балтийской лиге и базируется в Латвии.

sport.ua