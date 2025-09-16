Хаос в украинском хоккее – ФХУ не смогла собраться. Когда стартует сезон?

Во вторник в Кременчуге должно было состояться заседание Совета федераций ФХУ, который не собрался из-за отсутствия кворума.
Других подробностей Федерация хоккея не сообщила.
Интересно, что уже в сентябре должен был сперва состояться розыгрыш Кубка Украины, а затем начаться новый сезон чемпионата Украины, однако никаких подробностей этих турниров все еще нет.
Нет ни списка участников, ни расписания, ни регламента.
В прошлом сезоне в чемпионате участвовали шесть команд, а чемпионом стал Кременчуг.
Один из участников, Киев Кэпиталз, уже играет в Балтийской лиге и базируется в Латвии.