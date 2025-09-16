Элизабетта Коччаретто – о камбэке в матче против Ван Синьюй: “Стараюсь показать еще больше характера, потому что есть дополнительная мотивация – победить не только для себя, но и для страны”

Итальянская теннисистка прокомментировала свою победу в стартовом матче против сборной Китая на Billie Jean King Cup



Элизабетта Коччаретто одержала волевую победу над Юань Юэ в первом матче противостояния. Во втором и третьем сетах итальянка совершила камбэк, уступая со счетом 2:5. Для Коччаретто это шестая победа в одиночном матче за сборную.

– Элизабетта, поздравляем. Что стало ключом к этому камбэку?

– Это был очень сложный матч. Я знала, что соперница непростая. Еще и условия нелегкие, ведь мы играли против хозяек турнира. Я сказала себе: чтобы изменить ход игры, нужно думать только о теннисе и о стратегии, а не о счёте. Быть агрессивной и играть в свою игру.

После счета 2:5 мне удалось сыграть лучше. Соперница была сильной, поэтому это было непросто. Но я очень довольна этой борьбой и счастлива за победу для Италии.

– По вашей реакции было видно, насколько много это для вас значило. Это одно из лучших ощущений на корте?

– Да, потому что играть за страну – это что-то особенное. Это был важный момент для меня, когда я выиграла. И это было не только для меня, а для моей команды, которая так много помогает, и для страны, потому что выступать за свой флаг – действительно очень особенное ощущение.

– Были моменты, когда соперница почти не ошибалась. Как вам удавалось оставаться в игре и не смотреть на счет?

– На самом деле уже не очень помню (улыбается). Но я старалась думать только об игре, оставаться в матче и делать все, чтобы изменить счет.

– Что вам говорила капитан в те моменты, особенно в решающем сете?

– Она говорила бороться, быть агрессивной, выходить к сетке, играть до последнего очка и не отступать. Она знает, что я действительно боец. И именно здесь, в этом командном событии, я стараюсь показать еще больше характера, потому что есть дополнительная мотивация – победить не только для себя, но и для страны.

– Вы проиграли первый сет и уступали во втором. Как вам удалось переломить игру?

– Да, я проигрывала 2:5 во втором, потом сначала 0:4 и потом снова 2:5 в третьем. Я сказала себе: надо изменить игру, быть более агрессивной, чаще идти к сетке, ускорять мяч, лучше подходить к ударам – и это помогло. В начале я не была достаточно агрессивной, а соперница наоборот играла очень остро. Поэтому я должна была навязать свой теннис, думать о стратегии, а не о другом. И это сработало.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua