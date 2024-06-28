Бад-Гомбург. Наварро второй сезон подряд сыграет в полуфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в Германии

Бад-Гомбург, Германия • 23-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Катержина Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-) — Паула Бадоса (Испания, WC) 6:3, 7:6(3)

Эмма Наварро (США, 3) — Каролин Возняцки (Дания, WC) 4:6, 6:1, 1:0 (отказ)

Виктория Томова (Болгария, Q) — Анна Блинкова (-) 2:6, 6:1, 7:6(9)

Донна Векич (Хорватия) — Катержина Синякова (Чехия) отказ

Эмма Наварро шестой раз сыграет в полуфинале турнира WTA. В предыдущем сезоне американка уже доходила до этой стадии в Бад-Гомбурге и уступила будущей чемпионке Катержине Синяковой. Дальше Наварро попробует взять реванш у Дианы Шнайдер за поражение в финале турнира WTA 125 в Париже.

Полуфинальные пары: Шнайдер — Наварро, Томова — Векич.

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