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Футбол

Мората высказался о своем будущем в Атлетико

Я не знаю, останусь ли в этом клубе (с)

Мората высказался о своем будущем в Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората высказался о своем будущем в команде.

    "Я не знаю, останусь ли в этом клубе. Я получал уведомления от многих команд, но не от моего".

    У Альваро контракт с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 5 ассистов.

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