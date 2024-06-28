Мората высказался о своем будущем в Атлетико

Я не знаю, останусь ли в этом клубе (с)

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Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората высказался о своем будущем в команде.

"Я не знаю, останусь ли в этом клубе. Я получал уведомления от многих команд, но не от моего".

У Альваро контракт с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 5 ассистов.

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