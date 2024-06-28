Беллью рассказал, почему Уайлдера нельзя считать боксером мирового уровня

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) жестко раскритиковал экс-чемпиона в хевивейте Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO).

«Кого нокаутировал Деонтей Уайлдер? Лучшая победа в его послужном списке – Луис Ортис.

Я провел два боя в супертяжелом весе против одного и того же человека [Хэя], и мой послужной список в супертяжелом весе лучше, чем у Деонтея Уайлдера. Я нокаутировал бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе и объединенного чемпиона в крузервейте.

Луис Ортис, возможно, имеет достаточно лет для того, чтобы быть моим отцом. Он был здесь целую вечность, и это самая лучшая победа нокаутом для Уайлдера.

Фьюри дрался с Уайлдером, победил его и назвал величайшим панчером в истории. Почему? Потому что это соответствует его планам и позволяет ему выглядеть великим. Каждый раз, когда Уайлдер выходил на ринг, его били и Чжан Чжилей, и Джозеф Паркер, и Тайсон Фьюри. Деонтей Уайлдер не является великим боксером, он не является боксером мирового уровня, но он панчер мирового уровня», – сказал Беллью.

Уайлдер проиграл четыре из пяти последних боев. Его единственная победа была одержана над Робертом Хелениусом в октябре 2022 года.

Отметим, что в начале июня Чжан Чжилей досрочно победил Уайлдера в пятом раунде.

sport.ua