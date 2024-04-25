Энди Руис рассказал, как Усик может победить Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Руис

Топовый американский боксер Энди Руис поделился ожиданиями от титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.

«Я думаю, если Усик будет проводить свои комбинации, идти в атаку, придерживаться намеченного плана и не позволит Тайсону боксировать, наносить джебы и держать дистанцию, то Александр добьется победы», — заявил Руис в интервью Boxing News.

Отметим, что Александр Усик провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Тайсона Фьюри 34 выигрыша и 1 ничья в 35 поединках.

sport.ua